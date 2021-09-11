المنشآت السياحية: تحسن نسب إقبال الزبائن على المطاعم خلال سبتمبر

قال عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نسب إقبال الزبائن على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية، تحسنت بشكل كبير بداية من شهر سبتمبر الجارى بالمقارنة بشهر أغسطس الماضى، مرجعا ذلك إلى عودة أعداد كبيرة من المواطنين خاصة سكان القاهرة والجيزة من المصايف وذهابهم من جديد لتناول الأطعمة والسهر بالمطاعم .

انخفاض نسب إقبال الزبائن خلال شهر أغسطس الماضى

وأضاف «المصري»، لـ«الوطن»، أن شهر أغسطس الماضى، شهد انخفاضا كبيرا فى نسب إقبال المواطنين على تناول الطعام بالمنشآت السياحية، خاصة فى أيام أجازات الويك اند «الخميس والجمعة والسبت»، والتى يذهب فيها المواطنون لقضاء تلك الاإجازات بالمصايف، موضحا أن متوسط إشغالات المطاعم خلال الشهر الماضي، تراوحت ما بين 50 إلى 60% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال المطاعم والمنشآت السياحية للرواد والمحددة بـ70% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة.

إرتفاع نسب الاقبال خلال الشهور المقبلة

وأشار «المصرى»، إلى أنه يتوقع أن تشهد الشهور المقبلة، زيادة فى نسب إقبال الزبائن على المطاعم السياحية، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، فضلا عن انتهاء حالة تخوف المواطنين من تناول الطعام خارج المنزل وذلك بفضل الاجراءات الاحترازية المطبقة بالمنشآت السياحية وتطعيم العاملين بها بالأمصال المضادة بكورونا،إضافة إلى حصول أعداد جيدة من المواطنين على التطعيمات .

وحذر «المصرى»، المنشآت التي ستتهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل حاليا بأنه سيتم توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق مع توقيع غرامة مالية فورية، مطالبا المنشآت بالحرص على ارتداء العاملين بها للكمامة أثناء تواجدهم بالعمل بالمطاعم، حتى إذا تم تطعيمهم بالأمصال المضادة لكورونا، وأيضا التزام الزبائن بذلك، مشددا على استمرار لجان وزارة السياحة والآثار في التفتيش المفاجئ على المنشآت، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.