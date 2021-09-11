حظك اليوم برج السرطان السبت 11-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان لديه شخصية غامضة، ويرجع ذلك إلى كونه لا يتحدث كثيرا عن أموره الشخصية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الابتكار وتمدك الأفلاك باليقظة الفكرية وتحسن معالجة الأمور.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

القمر في منزل الحب يمدك بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة، وتملؤك المشاعر الرومانسية.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.