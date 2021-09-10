مصرع شخص وإصابة 15 في انقلاب «ميكروباص» بالمنيا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 15 آخرون، ظهر اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص»، على الطريق الدائري «محور سمالوط»، شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على محور سمالوط بالطريق الدائري، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 15 آخرين بجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة ما أدى إلى انقلابها.

نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

يشار إلى أن محافظة المنيا، شهدت الأسبوع الماضي إصابة 6 أشخاص في حادث مروري على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالقرب من كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي «القديم»، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.