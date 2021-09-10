درجات الحرارة في المنيا وشمال الصعيد من الجمعة للأربعاء

أصدرت محافظة المنيا، اليوم، بيانًا بالنشرة الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء المقبل، ودرجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة.

طقس حار رطب على القاهرة الكبرى

وذكر بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني، أن حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 10 سبتمبر حتى الأربعاء 15 سبتمبر، يغلب عليها طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

ودرجات الحرارة العظمي المتوقعة بالقاهرة الكبري ومحافظات الوجة البحري، يوم الجمعة 10 سبتمبر 34، السبت 33، الأحد 34، الإثنين 43، الثلاثاء 33، الأربعاء 33.

وبالسواحل الشمالية: الجمعة 30، السبت 30، الأحد 33، الإثنين 23، الثلاثاء 30، الأربعاء 30.

وعلي جنوب سيناء: الجمعة 37، السبت 36، الأحد 36، الإثنين 38، الثلاثاء 38، الأربعاء 28.

درجات الحرارة بالمنيا ومحافظات شمال الصعيد

وفي محافظات شمال الصعيد ومن بينها المنيا توقعت هيئة الأرصاد رجات الحرارة كالتالي: الجمعة 36، السبت 34، الأحد 34، الإثنين 36، الثلاثاء 36، الأربعاء 35.

وبمحافظات جنوب الصعيد: الجمعة 41، السبت 39، الأحد 39، الإثنين 39، الثلاثاء 40، الأربعاء 39.

وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا، كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقل الأحساس بالرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على السوحل الغربية للبلاد بالسلوم ومطروح والعلمين وقد تمتد شرقا إلى محافظة الإسكندرية على فترات متقطعة.