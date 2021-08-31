ضبط 1215 قضية تموينية في حملات على الأسواق خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الداخلية بأنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، حيث أسفرت تلك الحملات عن:

ضبط 1215 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة منها، ضبط 3 طن «لحوم مجمدة مصنعات لحوم»، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بمحافظة القاهرة.

وضبط 2 طن «رنجة -ملح طعام»، بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية «مجهولة المصدر»، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بمحافظة الغربية.

ضبط 1.75 طن لحوم مجمدة - مقطعات دواجن بدون بيانات «مجهولة المصدر»، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذئية بمحافظة القليوبية.

ضبط 1.5 طن «كبدة مجمدة» بدون مستندات «مجهولة المصدر» تشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذئية بمحافظة الشرقية.

ضبط 3.45 طن «أرز أبيض - سكر حر، 960 عبوة زيت طعام»، بدون مستندات بحوزة مالك مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

وضبط 2 طن سكر تموينى معبأ داخل عبوات بها نقص فى الأوزان مخصص ربطاً على البطاقات التموينية الذكية للاتجار به فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالكة محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة.

ضبط (2.500 طن منظفات صناعية «صابون خام» معبأ داخل براميل بدون مستندات ومسلتزمات إنتاج - 152000 قطعة صابون وجه مدون عليه علامات تجارية وهمية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 5 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.