شروط حصول الطلاب على منح الجامعات الخاصة والأهلية

تحدث الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن شروط قبول الطالب للمنح المقدمة من الجامعات الخاصة والأهلية لهذا العام، مشيرًا إلى أن المنح حق أصيل للجامعات.

المنح وسيلة لاجتذاب بعض الطلاب من ذوي نسب النجاح المرتفعة

وأضاف الغر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدم برنامج «مانشت»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «المنح وسيلة لاجتذاب بعض الطلاب من ذوي نسب النجاح المرتفعة الذين لم يقدموا أوراقهم للالتحاق بالجامعات الخاصة، ومن شروط الحصول عليها أن يكون الطالب خريج مدرسة حكومية ولم يلتحق بمدرسة خاصة وألا يكون قد تقدم بطلب التحاق للجامعات الخاصة عبر التنسيق الإلكتروني».

جامعة خاصة واحدة فقط تمنح للطالب قضاء بعض الساعات المعتمدة خارج مصر

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية: «هناك جامعة خاصة واحدة فقط في مصر تمنح للطالب ميزة نسبية وهي قضاء جزء من الساعات المعتمدة في كلية أخرى خارج مصر»، مشيرًا إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة هذا العام إلكتروني وموحد مثل الجامعات الحكومية، وهو نظام مطبق منذ 7 سنوات حتى يكون النظام كله آليا ولا يتدخل فيه العنصر البشري.

وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة إتاحة كل الإرشادات والمعلومات التي تسهل على خريجي الشهادات المصرية فهم التنسيق الجديدة للجامعات الخاصة، حيث ذكر عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنَّ التنسيق لخريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية) سيبدأ بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية، مشددًا على أن أن نظام القبول بالجامعات الخاصة في العام الجاري يعتمد على نظام التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة، ضمانا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة بمختلف الكليات.