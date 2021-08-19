منح الجامعات الخاصة 2021.. 4 شروط للحصول عليها

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن منح الجامعات الخاصة 2021، والتي أعلنت عنها عدد من الجامعات في إطار استعداداها للعام الدراسي الجديد 2021/2022، حيث تقدر المنح الدراسية بـ5% من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بكل كلية.

منح جامعية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

ضمن قائمة منح الجامعات الخاصة 2021 وفرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مجموعة من المنح الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوي2021، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المدارس الحكومية أو مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا أو المدارس التجريبية.

منح الجامعات الخاصة 2021

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توفير منح دراسية لطلاب الثانوية العامة، تم توفير 140 منحة دراسية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، للحصول على فرصة تعليمية مميزة في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ويكون نظام الدراسة بالساعات المعتمدة وتتمثل الجامعات في الآتي:

- جامعة القاهرة

- جامعة الإسكندرية

- مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

- الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- جامعة عين شمس

- جامعة أسيوط

- جامعة المنصورة

منح الجامعات الخاصة

شروط الحصول على منح الجامعات الخاصة 2021:

- التفوق الدراسي في الثانوية العامة 2021.

- اجتياز مجموع الطالب للحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

- أحقية طالب الثانوية العامة في الحصول على المنحة سواء كان من أبناء الشهداء.

- الطلاب المتفوقين ذوي الظروف المعيشية الصعبة.

منح مؤسسات المجتمع المدني

توفر مؤسسات المجتمع المدني مثل «بيت الزكاة المصري» و«مؤسسة مصر الخير» و«بيت الصدقات» و«جمعية الأورمان»، عددا من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2021.

منح الجامعات الأهلية

تتمثل الجامعات الأهلية في جامعات «الجلالة والعلمين والملك سلمان والمنصورة»، والتي تحرص على توفير منح مجانية لطلاب الثانوية العامة الأوائل على مستوى الجمهورية، ويتم التقدم للمنح الدراسية المجانية من خلال موقع تنسيق القبول بالجامعات الأهلية.

منح الجامعة الأمريكية

أعلنت الجامعة الأمريكية عن عدد من المنح الدراسية والتي تصل إلى 30 منحة دراسية مجانية شاملة لطلاب الثانوية العامة 2021 من المصريين الراغبين في الدراسة.