جورج قرداحي.. الحكومة اللبنانية أخيرا «جواب نهائي»

بعد 13 شهرا من انتظار الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، استعان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالإعلامي جورج قرداحي ، مقدم برنامج «من سيربح المليون»، الذي حظي بانتشار واسع لسنوات طويلة، ليتولى منصب وزير الإعلام في الحكومة الجديدة، ليكون الجواب النهائي بعد 13 شهرا خروج حكومة لبنانية إلى النور، لا تواجه الثلث المعطل.

وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي وقعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

من أشهر برامج جورج قرداحي «من سيربح المليون»

وبدأ جورج قرداحي مسيرته الإعلامية خلال دراسته الجامعية بالعمل مع جريدة «لسان الحال» عام 1970، ثم انتقل إلى تليفزيون لبنان في العام 1973، ليعمل مقدمًا للأخبار والبرامج السياسية.

انتقل بعد ذلك إلى إذاعة مونت كارلو، حيث عمل فيها معدًا ومقدمًا للبرامج الإذاعية السياسية، واستمر في نشر الأخبار نحو 12 عامًا بين 1979 – 1991، بحسب موقع «بايو» المتخصص في السيرة الذاتية للمشاهير.

استمر عامين بالعمل كرئيس تحرير إذاعة مونت كارلو ثم انتقل إلى إذاعة «MBC.FM» في لندن في عام 1994 .

الانطلاقة الحقيقية للإعلامي جورج قرداحي كانت في العام 2000 حين انتقل للتليفزيون وبدأ برنامجه العربي الأشهر «من سيربح المليون»، وهو برنامجٌ للمسابقات والثقافة العامة، استمر عرضه مدة ثلاث سنوات ونال شهرةً لا مثيل لها، واشتهر بكلمته التي يقولها للضيف عند اختيار الإجابة «جواب نهائي».

انتقل قرداحي بعدها إلى قناة LBC اللبنانية، ليقدم برنامجه الجديد «افتح قلبك»، كان ذلك عام 2004، ولم يلبث أن عاد إلى محطة MBC من جديد، وأعاد إحياء برنامجه الشهير، لكن مع جائزة مضاعفة ليصبح اسمه «من سيربح المليونين».

انتقل جورج قرداحي بعد ذلك إلى برنامج آخر بعنوان «التحدي» في عام 2006.

ومن خلال تميزه في تلك الفترة حصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة الميركس دور كأفضل إعلامي في الوطن العربي لعام 2007.

قدم جورج قرداحي برنامج «القوة العاشرة» بين عامي 2007 و 2008، واستمر بالعمل في قناة MBC حتى عام 2011، حين غادرها بسبب خلافاته مع إدارة القناة، بعد أن أدلى ببيانٍ أيّد فيه الحكومة السورية.

انتقل قرداحي للعمل في قناة الميادين التليفزيونية في عام 2012، ثم عمل في قناة الحياة في برنامج «المسامح كريم» في قناة أبوظبي.

جورج قرداحي هو سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، كما قام بإطلاق عطر جديد باسمه.