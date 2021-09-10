في واقعة فيديو الطبيب والكلب والممرض : تحقيق عاجل ورفض طبي

منذ مساء الخميس، فور انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس فيما يعرف إعلاميًا بـ«واقعة الطبيب والكلب والممرض» وهو يطلب من عضو هيئة التمريض الاعتذار لكلبه، بشكل يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية، وظهرت حالة من الرفض الرسمي للواقعة مع إجراءات عاجلة

جامعة عين شمس: تحويل الطبيب لتحقيق عاجل في واقعة فيديو الطبيب والكلب والممرض

صباح الجمعة، وفور انتشار الفيديو قررت جامعة عين شمس تحويل الطبيب لتحقيق عاجل، مؤكدة أنها ومنشآتها الطبية تكن الاحترام الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وأنها تطبق كافة مواثيق الشرف المهني وفقاً للمعايير والأعراف الجامعية.

وقال الدكتور محمود المتيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تقرر تحديد الغد كموعد للتحقيق مع الطبيب.

التعليم العالي: الواقعة تنافي المعايير الجامعية

وأعلنت الوزارة انتظارها لنتائج التحقيق، كون الواقعة ترفضها الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس، وأنها وجهت باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها.

ويخضع صباح الغد الطبيب المتورط في الواقعة للتحقيق الإداري داخل جامعة عين شمس لسؤاله عن الواقعة وظروفها، خاصة في ظل تسريبات بأنها منذ 3 سنوات بأحد المستشفيات الخاصة في شرق القاهرة، في ظل عدم تقديم أى شكاوى رسمية ضد الطبيب لدى نقابة الأطباء، أو وجود شكوى من عضو هيئة التمريض في نقابة التمريض ضد الطبيب حتى كتابة هذه السطور.

وظهر في مقطع الفيديو عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، وهو يوجه السباب للممرض مُدعيًا سخرية الممرض من كلبه الشخصي له وليطالبه بالصلاة للكلب في مشهد رفضته الأوساط التعليمية الجامعية.