التعليم العالي: 70 ألف طالب سجلوا لتقليل الاغتراب.. وفحصها مساء الأحد

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، حقيقة مد فترة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2021، قائلا: «لن يتم مد مرحلة تقليل الاغتراب عن الموعد المحدد، والتسجيل سيغلق مساء الأحد المقبل الساعة السابعة مساء»، مؤكدا أن التحويل سيكون وفقا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي حدود التوزيع الجغرافي.

عطا: التحويل وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم قبول نسبة 10% من إجمالي التحويلات، تناسبا مع إعداد الطلاب المسجلين بالمرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2021، مؤكدا أن التحويل سيكون إلكترونيا ومن خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموجود على بوابة الحكومة المصرية.

وأكد أنه سيتم البدء في إجراءات التحويل للطلاب وفقا للقواعد عقب إغلاق الموقع الإلكتروني للتنسيق التحويلات تقليل الاغتراب، مشيرا إلى أنه لن يقبل أي تحويلات ورقية للطلاب، وأن التحويلات إلكترونية، موضحا أنه بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب سيتم إرسال الكشوف النهائية للطلاب المرشحين للكليات إلى الجامعات المختلفة لبدء إجراءات التحويل، لافتا إلى أن إجمالي عدد الذين سجلوا لتحويلات تقليل الاغتراب بلغ حتى الآن نحو 70 ألف طالب وطالبة من المرحلتين، منوها إلى أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات مستمرة في استقبال طلاب المرحلة الأولى والثانية لتقليل الاغتراب، وفقا لمواعيد العمل بالجامعات، مؤكدا أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع.