محافظ بني سويف يطمئن على إخماد حريق بمنطقة نخيل متاخمة لمدينة ناصر

أكد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، أنه فور تكليف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتوجه إلى موقع نشوب حريق بمنطقة نخيل متاخمة للمنطقة السكنية بمدينة ناصر، انتقل إلى موقع الحريق، حيث قامت الحماية المدنية، والوحدة المحلية بالسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح ولا إصابات.

محافظ بني سويف يتواصل هاتفيا مع السكرتير المساعد أثناء تواجده بموقع الحريق

وتواصل محافظ بني سويف هاتفيا مع السكرتير العام المساعد، أثناء تواجده بموقع الحريق، ومعه قوات الحماية المدنية ورئيس المدينة علي يوسف الذي اصطحب عددا كبيرا من موظفي الوحدة المحلية للتعامل مع الموقف الطارئ.

وتبين أنه يجرى حاليا عن طريق معدات الوحدة المحلية إزالة مخلفات النخل الذي تعرض للحريق عبارة عن 10 نخلات، بجانب 5 نخلات أخرى متاخمة للكتلة السكانية، وتم إخلاء أحد المنازل المجاورة لتلك النخلات كإجراء احترازي حتى يتم إزالتها، فضلا عن تواجد موظفي الوحدة المحلية والمعدات لتنفيذ ما يستجد ولمنع القرب من الموقع.

محافظ بني سويف يوجه بإزالة أشجار النخيل المتاخمة للمنطقة السكنية

وتنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف تزيل الوحدة المحلية وترفع مخلفات الحريق لنظافة المنطقة بأكملها وإعادة الأوضاع لطبيعتها، وتم التحفظ على صاحب الحديقة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد أسباب الحريق.

وشدد محافظ بني سويف على التواجد بالمنطقة حتى إنهاء كل الإجراءات، والاطمئنان على الوضع هناك بالأكمل مع توعية المواطنين بعدم القرب من تلك المنطقة، وطمأنة الأهالي أصحاب المنازل المجاورة للحديقة، وسرعة إبلاغ الوحدة المحلية بأي مستجدات لاحقا، مع ضرورة تفقد المنازل المجاورة للحريق وأن شرارات النيران لم تسبب لها أي ضرر.

وكانت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، قد تمكنت، اليوم الجمعة، من إخماد حريق شب في عدد من النخيل مجاور لمنطقة سكنية بمدينة ناصر شمال المحافظة، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بنشوب حريق بأشجار نخيل

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في عدد من النخيل المجاور لكتلة سكنية بمدينة ناصر، والذي وجَّه بسرعة توجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده للكتلة السكنية المجاورة، مع إخطار مرفق الإسعاف للانتقال إلى المكان حال حدوث اي إصابات.

3 سيارات إطفاء تتمكن من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للكتلة السكنية المجاورة

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماد النيران بالتعاون مع الأهالي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.

وانتقل المحاسب علي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، إلى مكان الحريق، حيث وجه بإزالة قرابة 15 شجرة نخيل اشتعلت بها النيران، نظرا لكثافتها وتواجدها قرب منطقة سكنية.