ضبط صاحب مشروع «جمعيتي» يستولى على 1580 كيلو سكر بإسنا

نجحت إدارة التموين بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في تحرير عدد من المحاضر والمخالفات لعدد من التجار وأصحاب المحال التجارية، في حملات موسعة شنتها إدارة تموين إسنا على التجار وكذلك مستودعات الدقيق، فضلًا عن مشروع جمعيتي تحت قيادة محمود أبو الوفا مدير الإدارة، بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية بالإدارة، كل من أحمد طه إبراهيم ومحمد الهواري.

تحرير 13 مخالفة تموينية في حملات بإسنا

وتأتي حملات التموين داخل مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في إطار توجيهات وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير مخالفات بلغ عددها 13 مخالفة تموينية.

ضبط صاحب مشروع جمعيتي يستولى على 1580 كيلو سكر

وجاءت بيانات المخالفات والمحاضر التي حررتها إدارة التموين بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، والبالغ عددها 13 مخالفة، وضبط صاحب مشروع جمعيتي لقيامه بالاستيلاء على 1580 كجم سكر بغرض التربح غير المشروع منها، وكذلك تحرير محضر عدم صرف المقررات التموينية لتاجر تموين بداية من شهر يونيو 2021 حتى تاريخ اليوم.

كما تم تحرير 5 مخالفات ومحاضر لغلق المحل في مواعيد العمل الرسمية دون عذر واضح، كما تم تحرير عدد 4 مخالفات ومحاضر لمحال تجارية لعدم إعلان عن مشروع جمعيتي، وضبط عدد 2 مخالفة بمستودعات دقيق لعدم أعلان عنه، تم تحرير المخالفات والمحاضر لتلك المحال والمستودعات الخاصة بالدقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في تلك المحاضر.