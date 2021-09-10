21612 عاملًا سجلوا للحصول على لقاح كورونا بإدارات الأقصر التعليمية

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن انتهاء تسجيل العاملين بديوان عام مديرية التربية والتعليم بلقاح كورونا، بالتنسيق مع مديرية الصحة بمحافظة الأقصر.

4675 عاملًا سجلوا للحصول على اللقاح بإسنا التعليمية

وأضاف مدير تعليم الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد العاملين بإدارات مركز إسنا 7172 عاملًا، حصل على الجرعة الأولى منهم 1442 عاملًا بنسبة مئوية 20%، بينما حصل على الجرعتين 1055 عاملًا بنسبة 15%، بينما بلغ عدد من سجلوا للحصول على اللقاح 4675 بنسبة مئوية 65%.

وتابع: «في إدارة مركز أرمنت التعليمية حصل 311 عاملًا على الجرعتين بنسبة مئوية بلغت 8%، بينما حصل على الجرعة الأولى فقط 454 عاملًا بنسبة مئوية 12%، فيما بلغ عدد من سجلوا للحصول على اللقاح 2935 عاملا بنسبة 79%، وفي إدارة البياضية التعليمية، حصل 112 عاملًا على الجرعتين بنسبة 11%، فيما حصل على الجرعة الأولى فقط 295 عاملًا بنسبة 28%، من إجمالي عدد 1050 عاملًا».

1692عاملًا بإدارة القرنة التعليمية سجلوا للحصول على اللقاح

ولفت مدير تعليم الأقصر إلى أن 1965 عاملًا بإدارة القرنة التعليمية غرب المحافظة حصلوا على الجرعة الأولى فقط، فيما حصل على جرعتين من اللقاح عدد 116 عاملًا بنسبة 6%، وبلغ عدد من سجلوا للحصول على اللقاح 1692 عاملًا.

وفي إدارة الزينية التعليمية، حصل 192 عاملًا على جرعتين من اللقاح بنسبة 17% ، فيما حصل فقط على الجرعة الأولى عدد 268 عاملًا بنسبة 24%، وسجل للحصول على اللقاح نسبة 59% من العاملين، وبلغ عدد من حصلوا على جرعتين من اللقاح بإدارة الطود التعليمية شرق المحافظة 300 عامل بنسبة 14%، فيما حصل فقط على الجرعة الأولى 1183 عاملًا بنسبة بلغت 54%.

فيما بلغ عدد المقيدين بالمديرية بالكامل 21612 عاملًا، قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح، بنسبة 100%.