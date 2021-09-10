شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية بجامعة الأقصر للعام الدراسي 2021 -2022

أصدر الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1481 لسنة 2019 والقاضي بإنشاء جامعة الأقصر الجديدة ونص القرار على تحويل فرع جامعة جنوب الوادي بمحافظة الأقصر إلى جامعة مستقلة تحت مسمى «جامعة الأقصر».

تضم جامعة الأقصر حاليًا، عدد 6 كليات أدبية وعلمية بينها أربع كليات داخل مدينة الأقصر، وهي كليات «الفنون الجميلة والآثار والحاسبات والمعلومات والألسن»، وكليتان بمدينة طيبة الجديدة شمال محافظة الأقصر، وهي «السياحة والفنادق وكلية الطب»، وكذلك جار ضم كليتي العلوم والتربية بمدينة طيبة خلال العام المقبل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بجامعة الأقصر

1) عدد 2 صورة شخصية

2) 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطلاب القدامى والجدد.

3) بطاقة الترشيح للطلاب الجدد المقبولين بشكل نهائي عند إنهاء إجراءات التسكين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بجامعة الأقصر

وعقب إعلان تنسيق الجامعات للمراحل الثلاث 2021، وظهور ترشيحات الطلاب لكلياتهم نهائيًا، يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالكليات، ثم التوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها مباشرة ويقوم بتقديم أوراقه، ومن الأوراق المطلوبة كالتالي:

- طباعة استمارة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني بشرط أن يكون موضح فيها كل بيانات الطالب، والقيام بتصويرها صورتين واضحتين.

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر، وتصويرها 5 صور واضحة.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب وتصويرها 4 مرات.

- شهادة التفوق الرياضي (الحاصلين علي حوافز رياضية فقط).

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور يتم الحصول عليه من مكتب التجنيد التابع له الطالب.