في زيارة لمدة يومين.. وزيرة الثقافة تصل الأقصر مساء اليوم

تستقبل محافظة الأقصر، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، مساء اليوم الجمعة، عبر مطار الأقصر الدولي، برفقة وفد من وزارة الثقافة، تمهيدًا للقيام بجولة تفقدية للمؤسسات الثقافية بالمحافظة على مدار يومي الجمعة والسبت.

يوم ثقافي ترفيهي بحضور الوزيرة

ومن المقرر أن تشهد الوزيرة اليوم الثقافي الترفيهي الهادف للأطفال والعائلة، ويتضمن عددا من الفقرات الفنية المتنوعة والمختلفة، عبارة عن فقرات فنية وفنون شعبية، فضلًا عن مجموعة متنوعة من ورش العمل الثقافية للأطفال والكبار على حد سواء، في حضور عدد من الأطفال وأولياء الأمور.

وزيرة الثقافة تتفقد قرية «حسن فتحي»

وخلال زيارتها لمحافظة الأقصر، تتفقد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدائم، أعمال تطوير المسرح وقصر الثقافة بمدينة ومركز القرنة غرب محافظة الأقصر، وكذلك منطقة الخان، فضلًا عن متابعة آخر التطورات في قرية «حسن فتحي»، غرب محافظة الأقصر.

وفي تصريحات سابقة، أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، دعمها الكبير للصناعات اليدوية، من خلال أعمال تطوير وإعداد قصر ثقافة الكرنك شمال محافظة الأقصر، حرصًا من الوزارة على الاهتمام بهذا الجانب الهام ويكون فرصة للعمل للشباب من الجنسين.