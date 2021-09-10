شاب يشنق نفسه في السلام بسبب تأجيل زفافه

أنهى شاب حياته بالانتحار شنقا داخل شقته في مدينة السلام، وذلك بعد أن طلبت أسرة خطيبته تأجيل موعد زفافهما والمحدد له شهر يناير القادم وذلك بسبب عدم جاهزيته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم أول السلام بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقته في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى سيف الدين محمد سيف 24 سنة، معلقة في سقف صالة الشقة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية في باقي أنحاء الجسم سوى إصابات حول الرقبة بسبب الحبل الذي استخدمه في شنق نفسه، وكشفت التحريات عن أن الشاب أصل بلدته «فاقوس» بمحافظة الشرقية، وأن الشقة التي شهدت الواقعة هي شقة الزوجية.

وأضافت التحريات أن الشاب كان من المفترض أن يتزوج في شهر يناير الماضي، ولكن يوم الواقعة كان في زيارة إلى أهل خطيبته وطلبوا منه تأجيل موعد الفرح بسبب وجود أشياء كثيرة لم يشتروها بعد، وأوضحت التحريات أن الشاب دخل في مشادة كلامية مع أسرة خطيبته بعد فشله في إقناعهم بعدم تأجيل موعد الفرح، وأشارت التحريات إلى أنه خرج من منزل أسرة خطيبته وفي الطريق اشترى حبلًا وذهب إلى شقته وشنق نفسه.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وباستدعاء اسرة الشاب المنتحر وأسرة خطيبته، أيدوا ما جاء في التحريات ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.