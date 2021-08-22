انتحار شاب شنقا داخل منزله في قنا

لفظ شاب أنفاسه الخيرة مساء اليوم الأحد، إثر قيامه بشنق نفسه داخل منزله بمنطقة عزبة علام بمركز الوقف في محافظة قنا.

وتلقى مرفق الإسعاف بقنا بلاغًا بوجود جثة بها شبهة جنائية، وجرى الدفع بسيارة نقل إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وتبين أن الجثة لشاب يدعى منصور محمد أحمد، 23عامًا، إذ قام انتحار بشنق نفسه بحبل، وجاري معرفة السبب الحقيقي لقيامه بذلك.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الوقف المركزي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.