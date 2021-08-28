انتحار شاب وطفل شنقاً لمرورهما بضائقة نفسية بالشرقية

أقدم شاب وطفل على التخلص من حياتهما بالانتحار شنقاً، اليوم السبت، لمرورهما بضائقة نفسية، بسبب خلافات عائلية، في مركزي منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

انتحار شاب في مشتول السوق

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز مشتول السوق، يفيد بورود بلاغ إلى المركز بوفاة شاب يُدعى «أسامة أ. ع.»، 30 سنة، عاطل، مقيم بقرية «كفر ابراش»، بدائرة مركز مشتول السوق، نتيجة قيامه بالانتحار شنقاً، بسبب خلافات أسرية ومادية، تركت زوجته على أثرها المنزل، مما دفعه إلى التخلص من حياته.

انتحار طفل شنقاً بمنيا القمح

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة منيا القمح، يفيد بإقدام طفل يُدعى «عيسى أ.»، 15سنة، من قرية «شلشلمون»، التابعة لمركز منيا القمح، يعمل عامل زراعي مع والده، على الانتحار شنقاً، بسبب مروره بضائقة نفسية، إثر خلافات عائلية مع أسرته.

تم تحرير محضرين بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة في مركزي مشتول السوق ومنيا القمح لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.