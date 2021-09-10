«متحدث الري»: الانتهاء من تحويل مليون فدان إلى نظم الري الحديث قريبا

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن منظومة الري كانت تستهدف في البداية مليون فدان كمرحلة أولى، مناصفة بين وزارتي الري والزراعة، وأوشكت على الانتهاء والتحول بالكامل إلى نظام الري الحديث.

تحويل 400 ألف فدان إلى الري الحديث

وأضاف «غانم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر قناة «DMC»: «كنا مسؤولين عن نصف مليون فدان، وحولنا منهم 400 ألف فدان إلى الري الحديث، وتلقينا طلبات بـ85 ألف فدان من مزارعين للتحول إلى الري الحديث».

قرار مشترك وبروتوكول لتدعيم الري الحديث

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري: «منذ فترة قريبة جدا جرى إصدار قرار مشترك من الوزارتين لتعميم أنظمة الري الحديث في جميع محافظات الجمهورية، ثم جرى توقيع بروتوكول بين الوزارتين ووزارة المالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتحقيق التعاون التام بينها لتنفيذ عمليات الري الحديث في جميع محافظات الجمهورية من خلال تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين لتنفيذ أنظمة الري الحديث في أراضيهم وتأهيل المساقي الخاصة بأراضيهم، حيث يجري تقديم دعم مالي للمزارعين من خلال قروض على أن تتحمل الدولة كل فوائد هذا القرض».

وأكد أن هذه المنظومة تستهدف تحقيق أكثر من هدف، مثل ترشيد المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والاستفادة من كل نقطة مياه، بخاصة أن الدولة المصرية تعاني من شح مائي كبير مقارنة بالزيادة السكانية والضغط المستمر على الموارد المائية.

ولفت إلى أن هذه المنظومة تستهدف تحقيق مصلحة المزارع، إذ أن الري الحديث يحقق زيادة في الإنتاجية المحصولية بنسبة تتراوح بين 30% و40%، كما يمكن المزارع من استخدام كمية أقل من الأسمدة بنسبة 40% مقارنة بما يحدث في نظام الغمر، كما أن الطاقة والعمالة المستخدمة تكون أقل وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع وزيادة جودة إنتاجه الزراعي، وبالتالي تزداد صادرات المحاصيل الزراعية المصرية للخارج.