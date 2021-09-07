وزير الري: مصر حريصة على تقديم أشكال الدعم كافة للأشقاء الأفارقة

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بحضور ممثلي وزارات الري والخارجية والطيران المدني والأزهر الشريف والهيئة الوطنية للإعلام والجهات المعنية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وبما ينعكس على تحقيق التنمية في أفريقيا.

وقال «عبدالعاطي» إن مصر والدول الأفريقية ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة في العديد من المجالات، مشيرا الى أن هذا الاجتماع يهدف للتوصل الى رؤية مشتركة بين الوزارات والجهات المعنية كافة لإيجاد نهج وإطار عام لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، بما يلبي احتياجات شعوب هذه الدول.

واستعرض خلال الاجتماع الدور الهام الذي تؤديه مؤسسة الأزهر الشريف، من خلال تقديم منح للدول الأفريقية كافة، مع الاستعداد لزيادة تلك المنح في المستقبل، وإنشاء خطوط طيران مباشرة بين القاهرة والعديد من المدن الأفريقية، بما يعود بالنفع على تنشيط حركة التجارة والسياحة في أفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم أشكال الدعم كافة لأشقائها الأفارقة، من خلال العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية؛ إذ أنشأت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية والمزارع السمكية والمراسي النهرية، ونفذت مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وتمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، بما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية في مجالات الموارد المائية المختلفة.