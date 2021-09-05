أبرزها مصرف بحر البقر.. توجيهات وزير الري بإنجاز المشروعات الجاري تنفيذها

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

تلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف

وتم خلال الاجتماع، الاطمئنان على الموقف المائي الحالي، وقدرة المنظومة المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، مع استعداد الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

وشدد وزير الري، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، من خلال المرور المستمر والمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية مناسيب وقطاعات وجسور كافة المجاري المائية والمحطات ووحدات الطوارئ النقالي؛ لتلبية كافة الاحتياجات المائية ومجابهة أي طارئ أو ازدحامات.

استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية

وأكد «عبد العاطي» استمرار الخفض التدريجي للتصرفات المائية خلال الفترة الحالية لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف، مع البدء في تخفيض مناسيب المياه بالمصارف والبحيرات والمجاري المائية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية مخرات ومنشآت الحماية من السيول استعدادا لموسم السيول المقبل.

حصر كافة أشكال التعديات على نهر النيل

وفي إطار مواجهة التعديات وحماية أملاك الدولة، وجه الوزير بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة؛ لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

متابعة أعمال تأهيل الترع

كما وجه جميع أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة لتنفيذ أعمال تأهيل الترع بكافة المحافظات بأسرع وقت، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات.

التنسيق مع البنوك لتنفيذ مشروعات الري الحديث

الدكتور عبد العاطى وجه أيضًا بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، بالتزامن مع تنفيذ مؤتمرات موسعة على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث.

مشروع مصرف بحر البقر

وتم استعراض موقف المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالي، مثل مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى.

مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية

وعُرض أيضًا موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم تلقي العروض الفنية والمالية للمناقصة العامة العالمية التى سبق طرحها بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، وتم فتح المظاريف الفنية والمالية، والانتهاء من أعمال البت الفنى والمالى، وتم بدء التفاوض مع الشركات المنفذة.

كما تم عرض موقف المشروعات التي تقوم هيئة حماية الشواطى بتنفيذها والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحر، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الأراضي يمكن الاستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.

تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

وعُرض التقدم المحرز في تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

الاستعداد لأسبوع القاهرة للمياه

كما استعرض الدكتور عبد العاطى موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، المقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص».