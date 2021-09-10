10 معلومات عن بطل واقعة الطبيب والممرض والكلب

أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، لطبيب ينتمي لمستشفيات جامعة عين شمس ويعمل بأحد المستشفيات الخاصة، يجبر ممرضا في أحد المستشفيات الخاصة بالسجود لكلب، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما استدعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة عين شمس، إلى إحالة الطبيب للتحقيق الفوري وإيقافه عن العمل، وذلك بعد أن فحصت وزارة التعليم العالي العالي والبحث العلمي الفيديو وتبينت صحة الواقعة.

معلومات عن بطل «واقعة الكلب»

** الطبيب يدعى عمرو خيري محمود

** يعمل بمستشفى النزهة الخاص

** رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس مستشفيات الدمرداش

** رئيس قسم العظام منذ عامين

** أستاذ جراحة عظام متخصص في الخلايا الجذعية للعظام، والعلاج الحراري، وكذلك عملية تبديل مفصل الورك.

** طبيب متخصص في عملية تغيير مفصل الركبة، وكذلك عملية مفصل الكوع، بجانب تخصصه في عمليات قطع عظمي في الركبة، التحفيز العميق للدماغ.

** الفيديو المتداول عن الطبيب يتعلق بإهانة أحد الممرضين الذين يعملون معه.

** الواقعة لم تحدث بمستشفيات جامعة عين شمس وفقا لبيان الجامعة.

** أحال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطبيب للتحقيق الفوري.

** شدد الوزير على اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة لن تتهاون مع تلك الوقائع وسيتم تطبيق القانون تجاه المخالفين، في إطار المحافظة على قدسية وقَسَم عضو هيئة التدريس، وبما يحافظ على العادات والقيم المجتمعية، موضحا أن الطبيب صاحب الواقعة سيمثل غدا أمام جهات التحقيق بالجامعة للاستماع لأقواله حول الفيديو المتداول، موضحا أن لجنة الشؤون القانونية هي المنوطة باتخاذ القرار اللازم تجاهها.