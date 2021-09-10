في عيد ميلاد فريدة سيف النصر.. اكتشفها حسام الدين مصطفى

تعد الفنانة فريدة سيف النصر واحدة من الفنانات اللاتي برعن في ترك بصمة واضحة لها رغم عدم حصولها عبر تاريخها على دور البطولة بشكل مطلق، وفي عيد ميلاد فريدة سيف النصر، نرصد ونكشف أهم أعمال سينمائية قدمتها عبر مسيرتها.

قدَّمها جورج سيدهم كي تعمل في فرقة ثلاثي أضواء المسرح

فريدة سيف النصر درست في فترة طفولتها بمدرسة النهضة، اكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى وهي ما زالت تلميذة ثم قدمها الفنان الراحل جورج سيدهم في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ثم تركت الفن بعض الوقت في تسعينيات القرن العشرين ثم عادت إليه وعملت في العديد من المسلسلات.

أبرز أعمالها السينمائية التي قدمتها عبر مسيرتها «الغيبوبة، وديل السمكة، وجبر الخواطر، والغجر، والمفسدون، وحلاوة الروح، وقسمة ونصيب، والمرشد، وصراع الأحفاد، وأصدقاء الشيطان، والجوازة دي مش لازم تتم، ورحلة المشاغبين، والبيه البواب، والزوجة تعرف أكثر، والهاربات، وبنات حارتنا، وروض الفرج، وامراة مطلقة، وسترك يارب، وعذراء وثلاثة رجال، والحلال والحرام، والشقة من حق الزوجة، وفتوة درب العسال، ومقص عم قنديل، وعضة كلب، ونصف أرنب، والمعتوه، و4-2-4، وأمهات فى المنفى والأيدي القذرة، والضحايا، وبديعة مصابني، وأبناء الصمت»

أبرز أدوارها «نعجة» في مسلسل «بدون ذكر أسماء»

أما أبرز المسلسلات التي قدمتها فهى «ابن موت، شيخ العرب همام، الرحايا، وامراة من نار، وعفاريت السيالة، وأوراق مصرية، والعطار والسبع بنات، وبدون ذكر أسماء، والفتوة، ولاد إمبابة».

ومن أهم الشخصيات التي ما زالت حتى الآن تذكر بها الفنانة فريدة سيف النصر، وهي شخصية نعجة التي قدمتها في مسلسل «بدون ذكر أسماء»، حيث هي الشخصية التي أعادتها للأضواء من جديد.

وأدت الدور بإتقان شديد ومن أجل دورها في المسلسل عملت على زيادة وزنها 35 كيلو ليصبح 115، بعدما طلب منها المؤلف وحيد حامد ذلك حتى تظهر بشكل لائق للشخصية.