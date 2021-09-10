توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رطوبة ودرجة الحرارة في القاهرة بين 32 و34

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، وقال خبراء الهيئة إن طقس السبت، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، ويسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ونوه خبراء الهيئة، في بيان صادر مساء اليوم، إلى أن غدا السبت، سيشهد نشاطا في الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ومن المتوقع أيضًا أن تكون هناك فرص لوجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 13 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.