الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة 10 سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، حالة الطقس وأماكن سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح - العلمين) قد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا.

وأوضح خبراء الأرصاد، في منشور عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّ هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

وأكّدت الهيئة أنَّه يسود اليوم طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع، وفق خبراء الأرصاد أن تسجل القاهرة اليوم في الظل 34 درجة والسواحل الشمالية (31:30) درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 26

وادي النطرون 32 26

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 26

دمنهور 32 24

بلطيم 33 25

مطروح 30 25

السلوم 30 23

سيوة 35 24

بورسعيد 31 26

دمياط 31 26

الزقازيق 33 25

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 26

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 34 24

نخل 35 20

نويبع 36 28

طابا 34 23

كاترين 30 19

الطور 32 25

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 38 24

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 42 27

أسوان 41 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 42 28

شلاتين 42 29

أبو رماد 41 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27