ضبط لحوم خنزير مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغردقة

تمكنت حملة من مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر برئاسة الدكتور فتحي سلمي، من ضبط كميات من لحوم الخنزير ولحوم بقري مجهولة المصدر َوغير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حملة مكبرة لمديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر

وشنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملة مكبرة على المطاعم والـ«هايبر ماركت» ومحال بيع المجمدات بمدينة الغردقة، بإشراف الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.

ضبط كميات لحوم خنزير ولحوم بلدي مجهولة المصدر

أسفرت الحملة التي قادها الدكتور وحيد شمروخ، رئيس قسم المجازر بمديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر عن ضبط 392‪ كيلو جراما من لحوم الخنازير ومرتديلا بقرى مع لحوم خنزير وكمية كبيرة من اللحوم المجمدة قطع ومفروم، غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مدون عليها أي عناوين اوتراخيص للتعبئة، ويوجد عليها استيكر تابع لإحدى الجهات مدون عليها البيانات ما يعتبر يعتبر غش وتدليس. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حملة على سوق الأسماك بالبحر الأحمر

كانت محافظة البحر الأحمر شكلت لجنة برئاسة الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، و الدكتور وحيد محمد شمروخ رئيس قسم المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، لتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحال بيع الأسماك ومحال بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات والـ«هايبر ماركت».

وما زالت اللجنة تقوم بأعمالها، وجرى ضبط 765 كيلو جراما من أنواع الأسماك المختلفة والطعوم لصيد الأسماك داخل حلقة الأسماك بالميناء وتم تحرير محضر عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واتخاذ اللازم قانونيا وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.