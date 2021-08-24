أخبار قنا اليوم.. حادث سير وانتحار طفل ومشروع صرف صحي

شهدت محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، عدة أحداث أهمها وقوع حادي مأساوي على طريق «قنا - سوهاج» الصحراوي الشرقي، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة، وانتحار طفل يبلغ من العمر 14عاماً، بشنق نفسه في غرفته بمنزل والده بحبل الغسيل، في مركز أبوتشت، فيما سرق مجهول مواسير شبكة مصغرة للأكسجين مخصصة لغرف العزل في مستشفى قوص المركزي، التابع لمديرية الصحة والسكان في قنا، وتدشين مشروع الصرف الصحي في قرية «المخادمة»، بتكلفة 44 مليون جنيه.

أخبار قنا.. مصرع شخص وطفل وإصابة 5 من أسرة واحدة

في منطقة «الصُنية» ما بين محافظتي قنا وسوهاج، انقلبت سيارة «ميكروباص»، كانت تستقلها أسرة كاملة من مدينة قنا، أسفرت عن مصرع شخصين، أحدهما طفل، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين، غالبيتهم من الأطفال.

ودفع مرفق إسعاف قنا بـ6 سيارات إسعاف مجهزة طبياً، ونقلت جثة الطفل إلى مستشفى قنا العام، بينم تم نقل جثة المتوفي الثاني إلى مستشفى قنا الجامعي، فيما تم نقل 5 مصابين، بينهم 4 أطفال، إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقى العلاج.

أخبار قنا.. طفل يشنق نفسه في سقف غرفته بأبوتشت

وفي مأساة أخرى شهدتها قرية «الخوالد»، التابعة لمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، أقدم طفل يبلغ من العمر 13 سنة، يُدعى «رأفت ر. ص.»، على الانتحار بشنق نفسه داخل غرفته.

تبين من تحريات المباحث أن الطفل غافل والديه وأخذ «حبل الغسيل»، وصنع منه «مشنقة» علقها في سقف غرفته، ودخل عليه أهله وجدوه جثة هامدة، ودلت التحريات على أن الطفل كان يمر بحالة نفسية في الفترة الأخيرة.

أخبار قنا.. سيدة تسرق أسرة بعد وضع مخدر لهم في الطعام

وتمكنت سيدة مجهولة في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، من سرقة مبلغ 51 ألف جنيه، من أسرة بعد ما وضعت لأفراد الأسرة مادة مخدرة في الطعام.

وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة المعنية تقوم حالياً بفحص الكاميرات التي مرت عليه السيدة المجهولة، لكشف هويتها والقبض عليها، بعد سرقة تلك الأسرة في قرية «النواهض»، بمركز أبوتشت.

كما تبين من التحريات وشهود عيان أن الأسرة استضافت السيدة لطلبها الطعام، وخلال تقديم وجبة الغداء، وضعت مادة مخدرة حتى دخلوا في نوم عميق، وسنحت لها الفرصة لسرقة المبلغ من غرفة النوم.

سرقة أجزاء من شبكة أكسجين عزل قوص

فوجئت إدارة مستشفى قوص اليوم الثلاثاء، بسرقة أجزاء من مواسير شبكة أكسجين قسم العزل المخصص لحالات كورونا.

وقال الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص المركزي، إن قسم العزل يوجد به شبكة مصغرة من الأكسجين، بها مواسير يتم توصيلها باسطوانات الأكسجين، تم سرقة جزء منها، موضحاً أنه تم تركيبها بجهود الأطباء، وجرى فحص الكاميرات، وتبين أن السارق كان يقود «تروسيكل»، ارتكب جريمته أثناء خروجه من المستشفى، لافتاً إلى أن تكلفة الشبكة حوالي 22 ألف جنيه.

تدشين مشروع الصرف الصحي في قرية «المخادمة» بتكلفة 44 مليون جنيه

كما دشنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والبنك الدولي، مشروع الصرف الصحي بقرية «المخادمة»، التابعة لمركز قنا، للعمل فيه.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في قنا أن تكلفة المشروع بقرية «المخادمة»، الذي بدأ العمل فيه اليوم الثلاثاء، تبلغ تكلفته حوالي 44 مليون جنيه.