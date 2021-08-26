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مصرع أب وأم وابنتهما في حادث سير بعد وداع «الابن» في المطار

كتب:

أسماء أبوالسعود
12:28 ص | الخميس 26 أغسطس 2021
حادث مروري

حادث مروري

لقيت أسرة مكونة من «الأب والأم والابنة» مصرعها مساء الأربعاء، إثر حادث سيارة أثناء عودتهم من مطار القاهرة، بعد الاطمئنان على ابنهم وتوصيله لصالة السفر.

وتسبب حادث السيارة في وفاة مرفت قرني، مدير مركز المعلومات والإحصاء بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وزوجها المهندس حسني وابنتهما، أثناء عودتهم من مطار القاهرة، بعد أن ودعا نجلهما، المسافر للخارج.

مديرية التعليم تنعى الأسرة

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم بيانًا تنعى فيه: «يتقدم الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وحمد عبد الله وكيل المديرية وجميع العاملين بالمديرية، خالص العزاء في وفاة الزميلة الخلوقة الفاضلة مرفت قرني مدير مركز المعلومات والإحصاء بالمديرية، هي وزوجها المهندس حسني وابنتها، إثر حادث أليم».

وأضافت المديرية، في بيان لها، أن الراحلة مرفت قرني مثال يحتذى به في الانضباط والانتظام في العمل، حيث تميزت بالجد والاجتهاد والعمل الجاد المُنظم خلال مدة عملها بمركز المعلومات بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وكان لها دور بارز في تطوير العمل بمركز المعلومات بالمديرية.

 

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