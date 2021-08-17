تمكنت قوات الشرطة من ضبط 200 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 من العناصر الإجرامية بالإسكندرية.

وجاء في البيان الصحفي الصادر اليوم، أنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها؛ تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط «ثلاثة من العناصر الإجرامية» تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة ثاني المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وضبط بحوزتهم «200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجراماً – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة»، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة «1٫400٫000– مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.