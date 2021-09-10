عبدالرحيم كمال: كل عمل فني جيد «وطني بالضرورة» حتى لو كان ترفيهياً

عبر الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال عن سعادته البالغة باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالدراما المصرية ودعمه لصناع الأعمال الفنية فى العموم، قائلاً إن ذلك التقدير ليس لشخصى فحسب، لكن لأبناء المهنة جميعاً، متابعاً: «أحسست بقيمة ما نقدمه، وأنه فعلاً يصل ويحدث صدى حقيقياً»، وأضاف أنه من المهم جداً أن تتابع القيادة السياسية ما يُقدم من أعمال جيدة، وشرف كبير لأى مبدع أن يكون عمله محل اهتمام على هذا المستوى.وأشار «عبدالرحيم» إلى أن حديث الرئيس عن الدراما الجيدة رسالة حافز ومسئولية كبيرة، وقال: «ربنا يقدرنى أكون على قدر هذه المسئولية خلال الفترة المقبلة»، وأكد الكاتب أنه لم يحضر لأى خطوات بعد، ولكن خلال الفترة المقبلة سيسعى جاهداً لتقديم ما هو أفضل.وتابع قائلاً إن «العمل الفنى له أكثر من طرف وليس المؤلف فقط، وكلمة الرئيس رسالة لى وللكتاب والمخرجين والمنتجين ولكل صناع الأعمال الفنية، لنكون جميعنا جيلاً يعبر عن مصر، بعد أن أصبح لدينا دعم من الدولة ومن رئيس الدولة شخصياً، وسعيد باهتمام الرئيس وبقوله إنه يدعم الفن المحترم للمواطنين، وهى رسالة تقول إننا نستحق محتوى فنياً جيداً».

الكاتب: اهتمام الرئيس بالدراما تقدير لأبناء المهنة وأحسست بعده بقيمة ما نقدمه ووصوله للناس

وعن مغزى مكالمة الرئيس قال: «تعبر عن رؤية الدولة بأن الفن مسألة مهمة ومحترمة ورسالة ليست لى وحدى كعبدالرحيم كمال إنما رسالة لجميع صناع الأعمال الفنية ولأبناء المهنة لتقديم أفضل ما لديهم، هى رسالة محفزة لتقدم كل فن وكل جهد لصنع أعمال جادة»، موضحاً أن الأعمال الجيدة لا تقتصر على الدراما الوطنية، لكن الأعمال الاجتماعية والترفيهية قد تكون كذلك، فكل عمل فنى جيد هو عمل وطنى بالضرورة. وعن مردود الأعمال الجيدة، وتأثيرها فى الارتقاء بوعى المواطنين، قال «كمال»: «كل فن حقيقى فيه وعى ويحترم المواطن وأن يجعله يرى العالم أوسع، والأمل فى المستقبل أكبر يسهم فى رفع الوعى»، وعما إذا كان هناك جزء ثانٍ من مسلسل «القاهرة كابول» تأثراً بالأحداث الأخيرة فى أفغانستان، وسيطرة حركة طالبان على البلاد، قال: «ليس هناك جزء ثانٍ من مسلسل القاهرة كابول، ولم تكن هناك نية من البداية لعمل جزء ثانٍ من المسلسل».