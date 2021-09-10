أمين البحوث الإسلامية السابق عن فيديو الطبيب والممرض والكلب: السجود لغير الله شرك

في أول تعقيب ديني على فيديو الطبيب والممرض والكلب الذي تضمن طلب الطبيب بأن يسجد الممرض للكلب، قال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية السابق، إن السجود لغير الله شرك، ولا ينبغي لإنسان أن يأمر إنسانا بالسجود لغير الله، واصفا ما جاء في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتهم فيه الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، بمحاولة إجبار ممرض على السجود لكلبه بأنه «عمل غير أخلاقي».

فيديو الطبيب والممرض والكلب

وقال أمين عام البحوث الإسلامية السابق في تصريح خاص لـ«الوطن» تعقيبا على فيديو الطبيب والممرض والكلب إن الممرض له كامل الحقوق والاحترام ولا ينبغي أن تصل الأمور لهذا الحد، وتابع «هو تصرف غير مسؤول فهو إمعانا في حبه للكلب يحاول إذلال إنسان بأي شكل، ولا ينبغي لإنسان أن يتذرع بمثل هذه الأقوال لأن السجود لا يكون إلا لله».

البحوث الإسلامية

وواصل عفيفي كلامه عن فيديو الطبيب والممرض والكلب والذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: «ينبغي أن ننظر للأمر في سياقه، فما حدث أن هذا الطبيب أراد أن يقوم بعملية إذلال للممرض، وأراد أن يبين للممرض قيمة هذا الكلب فوقع في هذا المحظور، والسجود لغير الله شرك ولا ينبغي لإنسان أن يأمر إنسان بالسجود لغير الله، ولذلك لا بد من محاسبة الطبيب المتهم بهذا الفعل على هذا الكلام».

نقابة التمريض

من جانبها، طالبت كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بضرورة الكشف عن سلامة القوى العقلية لهذا الطبيب المتهم في فيديو الطبيب والممرض والكلب، ووصفت ما حدث في تصريح خاص بأنه أمر غير طبيعي، لافتة إلى أنها تواصلت مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الذي أمر بالتحقيق في الواقعة.

نقابة الأطباء

من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء إحالة الطبيب صاحب الواقعة التي وردت في فيديو الطبيب والممرض والكلب إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو، وأشارت النقابة إلى أنه سيجري إعلان نتيجة التحقيق فور الانتهاء منه، كما أعربت في الوقت ذاته عن «استيائها الشديد من محتوى فيديو إهانة أحد الأطباء لممرض، الذي يُنسب لأحد الأطباء ويحتوي على إهانات من الطبيب لممرض بالمستشفى» بحسب بيان عن النقابة.

النائب العام

في السياق ذاته أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بفتح تحقيق في واقعة تداول فيديو يظهر فيه إجبار طبيب لممرض على السجود لكلب، وتقديم التحية له، داخل مستشفى عين شمس.