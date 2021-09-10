«لو كلامه صح».. مفاجأة بالموقف القانوني لطبيب واقعة إهانة ممرض

«السجود لكلب»، مقطع فيديو أثار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، لطبيب يتنمر بممرض مسن، ويرغمه على القفز من أعلى حبل أمسك هو بطرفه بمساعدة شخص آخر، ويطلب منه الصلاة والسجود لكلبه، إلا أن الممرض رفض ذلك، مترجيًا إياه أن يكهربه بدلا من القيام بذلك.

الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، والمنسوب له مقطع الفيديو خلال إساءته لممرض مسن وأمره السجود لكلب، أكد أن هذه الواقعة قديمة ومر عليها 3 سنوات، وأن الجزء الأخير من مقطع الفيديو مفبرك.

السعداوي: الدعوى الجنائية تنقضي بعد مرور 3 سنوات

ولتوضيح الموقف القانوني للطبيب في حالة مرور 3 سنوات على واقعة أمره للمرض بالسجود لكلبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه إذا انقضت 3 سنوات من تاريخ وقوع الفعل ولم يتقدم المجني عليه ببلاغ رسمي ويخطر السلطات، وكان الفعل يشكل جنحة؛ فإن الدعوى الجنائية تنقضي.

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أن الدعوى الجنائية لا يصح أن تبقى سيفًا مسلطًا على رقاب الجناة، لذلك حدد المشرع مواعيد تتحرك الدعوى الجنائية خلالها، ونظمتها المواد «15، 16، 17» من قانون الإجراءات، لافتًا إلى أنه إذا صدق الفعل واتفق مع وصف الجنحة فيجب أن يتقدم المجني عليه بالبلاغ خلال 3 سنوات من تاريخ الفعل، وإلا انقضت الدعوى الجنائية عن الفعل بالتقادم.

عقوبة جريمة الطبيب المتهم بإهانة ممرض مسن

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه إذا وقع الفعل وشكل جريمة جنحة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بعد 3 سنوات من وقوعها وعلم المجني عليه بها، موضحًا أن الفعل يشكل جريمة تنمر، وعقوبته الحبس مدة تصل لعامين، وفقًا للمادة 309 مقرر من قانون العقوبات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان وتوقيت تصوير مقطع الفيديو بعد فحصه، وتبين أن الطبيب يدعى عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، وتصوير الفيديو كان بمستشفى عين شمس، وكذلك أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح التحقيق في الواقعة.