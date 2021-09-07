تعرف على تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة 2021- 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أمس، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات الحكومية، والحدود الدنيا للكليات لمختلف الشعب الدراسية سواء الشعبة العلمية علمي علوم أو الشعبة الرياضية علمي رياضة أو الشعبة الأدبية.

وأعلنت الوزارة عن الحد الأدنى للكثير من الكليات والقطاعات من بينها الكشف عن الحد الأدنى لتنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة 2021، بشعبتيها العلمي علوم وعلمي رياضة، بجانب الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021، وكذلك موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب المقرر أن تبدأ غدا لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات الحكومية 2021.

تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة 2021 للشعبة العلمية 305 درجات

وعن تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة 2021، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى لكلية الزراعة جامعة القاهرة بالنسبة الشعبة العلمية 305 درجات بنسبة 74.39%، كما أعلن وزير التعليم العالي عن الحدود الدنيا لعدد من كليات الزراعة علي مستوى الجمهورية ووجود عدد من الأماكن الشاغرة لها لطلاب الشعبة الرياضية.

تنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة2021 شعبة علمي رياضة 273

وبالنسبة لتنسيق كلية الزراعة جامعة القاهرة2021 شعبة علمي رياضة، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى لها توقف عند 273 درجة، بنسبة 66.58%، وذلك وفقا للأعداد المحددة من تلك الشعبة، مؤكدا أن هناك أماكن شاغرة في الشعبة بعدد من كليات الزراعة بالجامعات المختلفة، كاشفا خلال إعلان النتيجة عن الفرص المتبقية والأماكن لطلاب الشعبة الأدبية أيضا، وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها سيجرى إرسال الكشوف النهائية للجامعات لاستكمال إجراءات التقديم بالكليات لطلاب المرحلتين المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي.