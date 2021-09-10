متحدث الري: المنظومة الحديثة في مصلحة المزارع

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة لديها خطة للتحول إلى منظومة الري الحديث، موضحًا أن المنظومة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وهو أمر مهم بالنسبة إلى مصر التي تعاني من شح مائي كبير، كما تنعكس أيضًا على الفلاح لأنها تؤدي إلى زيادة جودة المحاصيل وتقليل تكاليفها، وهذا أمر جيد، ويهدف إلى مصلحة المزارع في المقام الأول، موضحًا أن العام الماضي شهد تحويل مليون فدان للعمل بأنظمة الري الحديث، تحت إشراف وزارتي الزراعة والري.

ندوات للتوعية بين المزارعين

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مانشيت» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، مساء الجمعة، أن المزارع المصري ذكي جدًا، ويعلم أن تطبيق المنظومة في مصلحته، ولذلك هناك إقبال على تطبيق أنظمة الري الحديث، مشيرًا إلى أن الوزارة عقدت الكثير من الندوات للمزارعين للكشف عن فوائد تطبيق هذه المنظومة، وكان يحضر هذه الندوات مزارعين آخرين طبقوا المنظومة واستفادوا منها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري، أن المزارع يتعاقد مع إحدى شركات الري الحديث التي تتولى تركيب الأجهزة، بينما تتولى وزارة الري من خلال مديرياتها الدعم الفني الكامل في هذا الأمر، ويوجد بروتوكول تعاون بين الوزارة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتقديم الدعم المالي والفني للمزارعين لتأهيل أراضيهم، ومساعدتهم وتسهيل استخراج المستندات والأوراق المطلوبة.

الدولة تقدم دعما ماليا للقروض

وأشار إلى أن الدولة قدمت دعمًا ماليًا واضحًا للقروض الخاصة بالري الحديث، كما أنها تتحمل فوائد القروض، والمزارع يحصل على القروض دون تحمل أي فوائد، وهناك مؤتمرات موسعة في كافة القرى ومناطق الريف لشرح تفاصيل أنظمة الري الحديث وكيفية التقديم للحصول عليها.