وزير الزراعة يشارك بمؤتمر «تأهيل المساقي وأنظمة الري الحديث» بقنا  

شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القيصر، ومحافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، في فعاليات مؤتمر مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، الذي عُقد بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل ظهر اليوم، بحضور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، والنائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لحزب «مستقبل وطن»، زعيم الأغلبيه بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقيادات الوزارة والمحافظة، وبعض نواب البرلمان وبعض المزارعين.

القصير: المشروعات القومية المنفذة في مجال الموارد المائية تهدف لحسن استغلال المياه

وأوضح وزير الزراعة، أن المشروعات القومية المنفذة في مجال الموارد المائية تهدف إلى حسن استغلال المياه، والحفاظ عليها، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين، طبقا للقرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنه 2021 بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار توجيهات وتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق المشروع القومي لتأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، بهدف الحفاظ على المياه والعمل على ترشيد الاستهلاك، والاستخدام الأمثل للموارد المائية فى الزراعة والري.

وأضاف القصير، أن تجربة المحاصيل الزراعية بنظام الشتلات والري بالتنقيط؛ تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج من التقاوى والأسمدة والطاقة، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تعميم التجربة بعد نجاحها على جميع المحاصيل الزراعية في محافظات الصعيد.

ومن جانبه، أوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن المشروع القومي لتبطين الترع يهدف إلى ترشيد المياه، التي يتم إهدارها في الشبكه المائية، مشيدا بذلك المشروع الذي سيؤدي إلى ترشيد المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الزراعي، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

محافظ قنا يناشد المزارعين بتحديث منظومة الري

وناشد‏ الداودي، كافة المزارعين، ببدء تحديث نظام الري على المنظومة الحديثة من خلال الاستفادة من القروض التمويلية غير المسبوقة، التي توفرها الدولة حاليا لمشروع تحديث الري، لافتا إلى أن البنك الزراعي المصري يدعم الفلاح بمنحه القروض بدون فائدة وعلى فترة سداد تصل الى 10 سنوات.