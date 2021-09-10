زيادة أسعار البيض اليوم.. والأحمر بـ45 جنيها

ارتفعت أسعار البيض الأحمر والبلدي، اليوم، بشكل ملحوظ وذلك خلال آخر أيام الأسبوع، وتأتي ارتفاع هذه الأسعار بعد موجه من الارتفاعات التي شهدتها أسواق البيض خلال الأيام الماضية.

وخلال الأسبوع الماضي شهدت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار بعد أن كان سجل انخفاضات خلال الفترة الماضية ولكنة عاود في الارتفاع مرة أخرى ليكون الأسبوع الحالي هو موجه متتالية من ارتفاع الأسعار.

وارتفعت أسعار البيض في المزارع وذلك وفقًا للبورصات التي تحدد الأسعار التي يتمّ التعامل بها يوميًا مع تجار التجزئة والموزعين، حيث ارتفع سعر البيض الأحمر بنحو جنيه، وارتفع البلدي بقيمة جنيه سعر «البلدي» ليصل لـ53 جنيهًا مقارنة بـ52 جنيهًا أمس، فيما استقرت أسعار البيض الأبيض.

البيض الأبيض مستقر.. والبلدي يرتفع

جاءت أسعار البيض، اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 42 جنيهًا.

- سعر طبق البيض الأحمر ارتفع إلى 45 جنيهًا بدلًا من 39 جنيهًا.

- سعر طبق البيض البلدي ارتفع عند 53 جنيهًا.

سعره يرتبط بالعرض والطلب

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، سعر البيض يرتبط بشكا أساسي بآلية العرض والطلب عليه، حيث إذا انخفض الطلب وارتفع المعروض تنخفض الأسعار بشكل كبير، والعكس.

وأضاف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الأشهر الماضية، رصدت تخارج العديد من منتجي البيض بعد خسارتهم، بسبب انخفاض الأسعار، نتيجة انخفاض الطلب على البيض.

بينما يعتبر البيض البلدي، النوع الأغلى سعرًا؛ نظرا لكونه طبيعي ولم يدخل إلى عمليات التفريخ أوأي ماكينات أخرى، كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية داخل البيضة الواحدة.