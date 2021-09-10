مصادر: طبيب «اسجد لكلبي» يخضع للتحقيق خلال ساعات

قالت مصادر قضائية إن طبيب واقعة اسجد لكلبي سوف يخضع للتحقيق خلال الساعات المقبلة، مضيفة أن النيابة العامة سوف تستدعي الممرض المسن الذي ظهر في الفيديو وتستمع لأقواله، وبعد ذلك تتحفظ النيابة العامة على الفيديو وترسله إلى لجنة فنية لكتابة تقريرها الفني الخاص بالفيديو، وهل الفيديو خاص بالفعل بالطبيب والممرض أم أنه مفبرك، بالإضافة إلى معرفة توقيت تصوير الفيديو.

وأوضحت المصادر أنه بعد الاستماع إلى أقوال الممرض سوف يتم استدعاء طبيب «اسجد لكلبي» لسماع أقواله حول الواقعة تمهيدا لصدور قرار بشأن واقعة الطبيب والكلب.

النائب العام يأمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة «اسجد لكلبي»

ويذكر أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر منذ قليل بفتح تحقيق عاجل في واقعة «اسجد لكلبي»، الخاصة بإجبار الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس لممرض مسن بالسجود لكلبه والاعتذار وتقديم التحية للكلب، وذلك من خلال مقطع فيديو تم تصويره داخل المستشفى.

انتشار واسع لفيديو «اسجد لكلبي» على فيس بوك

وكان رواد التواصل الاجتماعي قد نشروا مساء أمس، مقطع فيديو يظهر فيه شخصين يرتديان ملابس أمن إداري بأحد المستشفيات، بالإضافة إلى وجود طبيب وممرض مسن، وجاء في الفيديو أن الطبيب يطلب من الممرض في البداية بالقفز من أعلى حبل، وبعد ذلك قال الطبيب للممرض اسجد لكلبي واعتذر له وقدم له التحية، وهو ما لاقى استياء رواد التواصل الاجتماعي.

«الداخلية» رصدت فيديو «الكلب» وتوصلت للطبيب

وعلى الفور رصدت إدارة المتابعة بوزارة الداخلية انتشار الفيديو، وبالفحص تبين أن الفيديو تم تصويره داخل أحد المستشفيات في القاهرة ، كما تبين من خلال الفحص بأن الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو هو الطبيب عمرو خيري رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس والممرض هو أحد العاملين بالمستشفى والشخصين الآخرين هما من الأمن الإداري الخاص بالمستشفى، كما تبين من خلال الفحص بأن الفيديو تم تصويره من 3 سنوات ماضية.