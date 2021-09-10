وزير التعليم العالي يحقق حلم الطالبة إسراء: منحة بطب أسنان جامعة بدر

استجاب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناشدات الطالبة إسراء السيد زكي محمد، معلنا تقديم منحة دراسية كاملة لها بكلية طب الأسنان جامعة بدر، وذلك خلال اتصال هاتفي جمع الوزير بالطالبة مساء اليوم.

الطالبة إسراء: «الوزير قالي بكرة أروح جامعة بدر»

وقالت الطالبة إسراء السيد زكي، الحاصلة على مجموع 83.5% بالثانوية العامة 2021، المقيمة بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، إنها سعيدة بمكالمة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه وعدها بمنحة لدراسة طب الأسنان بجامعة بدر: «الوزير قالي بكرة أروح جامعة بدر، والوزارة هتظبط الدنيا»، موضحة أنها كانت تتمنى الالتحاق بكلية طب الأسنان، ونظرا لظروفها الخاصة استعانت بـ«فيس بوك»، موضحة أن منشورها حقق رواجا كبيرا حتى وصل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضافت الطلبة إسراء السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزير التعليم العالي، اتصل بها لتحقيق أمنيتها ووعدها بمنحة بجامعة بدر، لقربها من محل إقامتها، منوهة إلى أن حلم الالتحاق بطب الأسنان أمنية لها ولوالديها، موجهة الشكر لكل الأشخاص الذين اهتموا بطلبها وأسهموا في تحقيق حلمها.

مصدر بوزارة التعليم العالي: تسهيل إجراءات حصول الطالبة إسراء على المنحة

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنه بمجرد وصول مناشدة الطالبة إسراء، إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العملي، قام بالتواصل معها هاتفيا، مؤكدا أنه تحدث معها وطمأنها بأنه سيكون هناك دور للوزارة في تحقيق حلمها، منوها إلى أنه أبلغها بأن تتوجه غدا إلى جامعة بدر لمقابلة رئيس الجامعة، ومعرفة ما يلزم من إجراءات للحصول على المنحة.

وأعلن عدد من الجامعات الخاصة فتح باب التقدم للمنح الدراسية شاملة التكاليف أو المنح الجزئية، موضحة عدد من الاشتراطات التي يجب توافرها في الطالب الذي يرغب في الحصول على المنحة، أبرزها تجاوز مجموع الطالب في الثانوية العامة الحد الأدنى للالتحاق بالكلية.

وناشدت إسراء، ابنة الشهيد السيد زكي محمد، شهيد إسعاف شمال سيناء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحصول على منحة للدراسة في كلية طب الأسنان أو العلاج الطبيعي، في إحدى الجامعات الخاصة، من أجل تحقيق حلم والدها الشهيد، في ظل عدم قدرتها على تحقيق المجموع الذي يساعدها على دخول الكلية التي كانت ترغب في الالتحاق بها من أجل تحقيق حلم والدها الشهيد، بعد حصولها على مجموع 83.4% في الثانوية العامة.