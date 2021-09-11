أبرز 5 تصريحات للمنتج جمال العدل في برنامج «السيرة» مع وفاء الكيلاني

قدم المنتج جمال العدل عددا من التصريحات النارية خلال استضافته في برنامج «السيرة» مع الاعلامية وفاء الكيلاني الذى يذاع عبر قناة «دي ام سي».

وترصد «الوطن»، فى هذا التقرير، أبرز 5 تصريحات أدلى بها خلال استضافته فى البرنامج

جمال العدل: لم أجبر على تشجيع نادي الزمالك

- عملت مع الفنان خالد النبوي في مسلسل «واحة الغروب»، وخالد النبوي تنازل عن جزء كبير من أجره، وحدث خلاف كبير بيني وبينه بسبب الأسماء على التتر، وقلت إنني لن أتعاون معه مرة أخرى.

- «لما بشوف منى زكي بقولها إنتِ موهبة جامدة جدا المفروض نستفيد منك بمسلسل ومسلسلين كل سنة، بتصعب عليّ لما حد يكون ربنا مديه الموهبة دي وأحنا كجمهور منتفرجش عليه، سواء معايا أو مع غيري».

جمال العدل: نيللي كريم أكثر نشاطا من بنات جيلها

- نيللي أكثر نشاطا، لكن منة شلبي عملنا مع بعض «حارة اليهود» وكسر الدنيا لكنها اختفت، ومنى بتجهز ولادها وبناتها، وعموما أنا بحب إن فناني مصر الجامدين يبقوا دايما متواجدين.

- قدمنا وجوها جديدة للفن المصري مثل منة شلبي وأحمد فاروق الفيشاوي وحنان مطاوع وريهام عبدالغفور وأحمد زاهر وأحمد رزق ومحمد رمضان.

- والدي لم يجبرني على تشجيع نادي الزمالك، واصطحبت أبنائي إلى النادي منذ نعومة أظافرهم وتركت لهم حرية الاختيار بعد ذلك، فقد تربينا على حب نادي الزمالك، فكنا نصلي معا يوم الجمعة في مسجد مختلف وكان والدي يحكي لنا تاريخه، ثم نذهب إلى النادي بعد نهاية الصلاة.