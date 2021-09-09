تفاصيل مشادة جمال وسامي العدل في «حارة اليهود» بسبب الـ«آيس كريم»

تحدث المنتج جمال العدل، عن المشادة التي حدثت بينه وشقيقه الفنان الراحل سامي العدل، في كواليس مسلسل «حارة اليهود»، قائلا: «كنت خايف عليه عشان لما دخلت اللوكيشن لقيت الناس كلها بتعيط ومنة شلبي كانت ضاربة بوز، ولما سألت قالوا لي إن سامي بيقول إنه هيموت.. كان عنده السكر، ولما دخلت عليه لاقيته بياكل جالون آيس كريم، فاتخانقت معاه، بس في يومها وطيت على إيده وبوستها قدام كل الناس، سامي كان أرق وألطف الناس، كان حالة لوحده، وفراقه كأن أسوأ حاجة، لأنه كان معايا دايما واتخطف مني واتخانقنا كتير واتصالحنا».

سامي العدل عمره ما كان فتوة الحتة.. بس محبوب وكاريزما

وأكد العدل خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج «السيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «عمره ما كان فتوة الحتة، لكنه كان محبوب الحتة، وفي مرة واحدة قريبتنا اتسرق منها ساعة عرف يجيبها.. لما كنا بنخرج معاه في أي مكان مش بندفع مينيمام تشارج في شبرا ووسط البلد، حبا فيه قبل ما يبقى ممثل، لأنه كان محبوب وعنده كاريزما وجدع».

والد جمال العدل سبب توجه العائلة نحو الفن الهادف

وحول والده، قال إنه كان السبب في توجه شركة العدل جروب نحو الفن الهادف، موضحًا: «مرة شاف فيلم في عام 1993 وكان ضارب بوز ومتضايق كأن عائلته كلها ماتت، وقالي إيه القرف ده، لازم تعملوا حاجة أحفادكم يفخروا بيها، ومن يومها قلت مش هعمل حاجة تافهة».

وأضاف «عملت مسلسل أنا شخصيا مشفتهوش، واتعرض قريب، وطلع وحش، كنت مدرك وأنا بعمله إنه مش هيبقى حاجة حلوة، بس كان لازم أكمل عشان فيه ناس كتير فاتحين بيوت وعليهم أقساط، وده العمل الفني الوحيد اللي وقع مننا».