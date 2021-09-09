جمال العدل عن والده: تعرض لكوارث بسبب طيبته.. وأسعى لتجنب أخطائه

تحدث المنتج جمال العدل عن والده توفيق العدل، قائلًا: «كان راجل سابق زمانه وجيله، ويأتي بأفعال معانا معرفتش أعملها مع ولادي، كان هينا لينا ذا مهابة، عمري ما سمعت صوته عاليا، وعمره ما مد ايده على حد فينا، وكان مثقفا وقارئا جيدا جدا، ومحبا للفن وعلمنا القراءة، وكنا بنروح مرة أو مرتين للمسرح في الشهر».

«العدل»: أحاول تجنب أخطاء والدي

وأضاف العدل خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج «السيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «في البيزنيس، كان أطيب مني، حصل له كوارث لأنه مكتبش عقود وإدى لحد ثقة زيادة، أنا مش شرير لكن بحب أتجنب الغلطات اللي عملها».

كما تطرق إلى بعض ملامح حياته الشخصية، موضحًا: «لما كنت بجيب عيش، كنت بطلب من أي حد معايا في المدرسة أو اللي بيلعبوا معايا كورة يطلعه، لأنهم اللي بدأوا بالمبادرة في الأول، راجل طيب أقوله لأ؟! أنا مكنتش بمسك قفص العيش، عمري في حياتي ما حسيت إني أزيد من أي حد، وربيت ولادي إنهم زي ولاد البواب، لكن صغائر الأمور مبحبش أعملها زي إني أغير القنوات، ممكن حد يغيرها غيري».

جمال العدل: والدي نجل عمدة وكان تاجرا

وأكد جمال العدل أن والده كان تاجرا من الطبقة المتوسطة العليا، وجده كان عمدة: «والدي كان تاجرا نجل عمدة، وكان يقول لنا الزراعة تستر ومتغنيش والتجارة تغني ومتسترش، لأنه اتضرب أكتر من ضربة في حياته نزلته من مستواه المادي، وكنا فوق الطبقة المتوسطة ومش أغنياء».