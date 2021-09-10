جمال العدل: تعرضت للإغراء من فنانات.. و«أنا أجرأ من إني أتجوز في السر»

قال المنتج جمال العدل، إنه كان يشعر أن زوجته الثانية تحبه قبل أن يطلب يدها للزواج، موضحًا: «مش بغير على مراتي الغيرة البايخة، بغير عليها وهيّ بتغير عليّا من الجنس الناعم، في مرة كانت معايا بكواليس مسسلسل حديث الصباح والمساء، وقلت لعبلة كامل يا حبيبتي، فهي قالت لي حبيبتك! كانت مستغربة من الكلمة.. فقلت لها إن الكلمة دي عندنا في الوسط عادية».

لو اشتغلت مع ياسمين صبري مراتي مش هتغير عليّ

وأكد «العدل»، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج «السيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «لو اشتغلت مع ياسمين صبري مراتي مش هتغير عليّ، لأني اشتغلت مع كل الجميلات زي ياسمين صبري ونيللي كريم وليلى علوي، وعمر ما حصل حاجة، لأنهم أولادي بحس أننا أسرة».

وتابع، أن زوجته مشجعة لنادي الزمالك، حيث كانت تدعم النادي الأهلي وفاء لوالدها، لكنها قررت تشجيع الزمالك حبًا فيه.

أنا أجرأ من أني أتجوز في السر

وشدد المنتج على أنه لم يتزوج سرًا: «أنا أجرأ من أني أعمل كده، وعمري ما عرفت أي حد من الوسط الفني بتاعنا –يقصد العلاقة العاطفية-، بحس إن العلاقات دي لو دخلت في بعض هتبوظ الشغل، وأنا بحب الشغل زي ولادي بالظبط، دي منطقة محبش أبقى فيها، أنا أول واحد باجي التصوير وبمشي آخر واحد، ولو فيه حد مضايقني معملش معاه مشاكل بس مشتغلش معاه».

ولفت، إلى أنه تعرض لمواقف إغراء من بعض الفنانات، وهو ما لم يكن يرضيه على الإطلاق، لأنه كان يعلم أنهن يرغبن في دخول علاقات عاطفية معه لأنه منتج.