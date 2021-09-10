جمال العدل عن فشل زواجه الأول: طلبت تربية أحمد وماندو لإتمام الطلاق

قال المنتج جمال العدل، إن أسلوبه اختلف في اختيار زوجتيه، موضحًا: «أول مرة كان عندي 28 سنة، ومراتي عندها 18 أو 19 سنة، وكانت بنت محترمة وبنت ناس طيبة، بس خبرتها كانت قليلة جدا والاختلاف بيننا كبير، ومتوفقناش في الاختيار ده، وأمي لو كانت عايشة، مكنتش الجوازة تمت لأن كل الشواهد كانت بتقول إننا مش شبه بعض، واتجوزتها عشان كانت مؤدبة، وإخواتها صحابي وعارف أبوها.. كنا في الثمانينيات وتحديدا عام 1986، وكان عندنا هاجس البنت المؤدبة، ولدوقتي علاقتي بيها بقت لطيفة وزواجنا استمر لمدة 13 سنة».

بسبب فشل زيجته الأول.. العدل: لا أنصح بالزواج من جنسية مختلفة

وأكد العدل، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج «السيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «والدها فلسطيني، وكان في اختلاف في العادات والتقاليد، ولا أنصح الناس إنها تتجوز من بره البلد، خلينا مع بعضنا، ومحبش إن حد من ولادي يتجوز بره مصر، لكن في النهاية من حقه يعمل اللي هو عاوزه، ومش هجبرهم على حاجة».

أكبر من زوجته الثانية بأكثر من 20 سنة

وتابع، أن زيجته الثانية تمت في عام 2001، مشيرًا إلى أن زوجته تلقت تعليمها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تدرس في الجامعة، وعندما أنجبت ابنتيهما تقاعدت عن العمل: «أنا أكبر منها بأكثر من 20 سنة، ونضجت أكتر لما اتجوزتها وهي عشرتها لطيفة جدا وأقدر أقول إنها طول الوقت حريصة على إنها تعمل كل شيء على أحسن ما يكون».

وأوضح، أنه لم يخشَ من اختلاف الأجيال مع زوجته الثانية، لأنه أصبح أكثر نضجا: «كنت بحبها وولادي أحمد وماندو كانوا بيحبوها وعلاقتهم ببعض كانت لطيفة جدا، ومامتهم كانت طيبة زيادة عن اللزوم، واشتطرت عليها إني عشان أطلقها لازم آخد ولادي أربيهم يطلعوا رجالة كويسين، لأن خبرتها كانت أقل مني».