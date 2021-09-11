الممرض صاحب واقعة «اسجد للكلب»: «مش عايز حقي بس احذفوا الفيديو»

انهار عادل سالم الممرض صاحب واقعة السجود للكلب في أحد المستشفيات الخاصة، بالبكاء على الهواء مباشرة، وطالب بحذف الفيديو لأنه يتضمن إهانة كبيرة له ولأولاده، معربًا عن اعتذاره لكل من يعمل في مهنة التمريض في مصر لأنه أساء إليهم بما حدث.

وقال «سالم»، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إن واقعة التصوير حدثت منذ ستة أو سبعة شهور، وفوجئ بنشر الفيديو على الإنترنت والقنوات التلفزيونية، وهذا سبب له صدمة كبيرة وابنه تعب نفسيا، موضحًا: «منظري مكانش كويس قدام أهلي وقريتي».

الممرض يروي تفاصيل الواقعة

وأضاف الممرض، أن الطبيب كان لديه كلب وتوفي، وكان متأثرًا جدًا، فقال له: «إية المشكلة كلب ومات»، وبعدها اشترى الطبيب كلب آخر، وطلب منه السجود للكلب لكي يسامحه على ما قاله، لافتًا إلى أن الطبيب لم يرغب في صعقه بالكهرباء، ولكن هناك شخص آخر «كان بيجامل» الطبيب قال هذا الأمر.

وأوضح أن الطبيب صاحب الكلب اسمه «خيري»، واعتادوا على المزاح ولكن لا يصل الأمر إلى النشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، معقبًا: «كنت بجاري أموري عشان أفضل في شغلي، والدنيا تمشي، ولكن دي حاجة مش كويسة واتكلمت معاه عشان نمنع الحاجات دي».

التواصل مع الطبيب

وأشار إلى أنه لا يعرف في التكنولوجيا بشكل جيد، وتواصل مع الطبيب بعد انتشار الفيديو فقال له: «متقلقش، ومفيش حاجة»، مشددًا على أنه بالفعل طلب منه السجود للكلب، ولكنه رفض ذلك والفيديو واضح وهو أساء له.

وتابع: «أنا مش عايز حقي، أنا عايز الفيديو ده يتشال لأنه فيه إهانة ليا ولبلدي وأولادي، وأنا ماسك نفسي بالعافية، وأنا بعتذر على الإساءة لمهنة التمريض»، ثم بكى ولم يستكمل المكالمة.