أول ظهور لشقيق ياسمين عبدالعزيز في حفل دير جيست: اطمنوا

طمأن الفنان وائل عبدالعزيز جمهور شقيقته ياسمين عبدالعزيز عن حالتها الصحية بعد الأزمة العنيفة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية في حفل دير جيست وعلى إثرها أجرت أكثر من عملية جراحية في مصر وسويسرا.

وائل عبدالعزيز يحضر للحفل بعد الاطمئنان على شقيقته

كشف وائل، خلال تواجده في حفل توزيع جوائز دير جيست، أن شقيقته في صحة جيدة قائلا لوسائل الإعلام المتواجدة: «اطمنوا».

كانت ياسمين قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، وقالت فى منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، والحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا».

وأضافت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المرة اللي عدت عليا.. وكفاية إني أقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنة على خير الحمد لله».

ياسمين عبدالعزيز: شكر جمهوري

اختتمت حديثها: «كلمة شكرا قليلة أوي عليكم وعلى حبكم أنا بحبكم جدا، وحقيقي أنا عاجزة إني أرد لكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».

ومن المقرر أن يعلن خلال حفل «دير جيست» في دورته الـ18، عن فوز عدد من نجوم الفن بالجوائز، وأبرزهم منى زكي، منة شلبي، كريم عبدالعزيز، رامي صبري، أحمد زاهر، درة، سميرة سعيد، المطرب محمد حماقي، ريهام عبدالغفور، هاني رمزي، داليا البحيري، رانيا فريد شوقي، يوسف الشريف، وحمادة هلال، وغيرهم.