أول ظهور لـ أحمد سعد وزوجته في حفل توزيع دير جيست

ظهر الفنان أحمد سعد رفقة زوجته علياء بسيوني في حفل توزيع جوائز دير جيست المقامة حاليا في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

داليا مصطفى ومايان السيد وأحمد فهمي ومحمد نور أبرز الحضور

حضر الحفل نخبة من الفنانين أبرزهم شريف سلامة، داليا مصطفى، محمد فراج، داليا البحيري وزوجها، صفاء الطوخي، محمد نور، مايان السيد، إنجي المقدم، المطرب أحمد فهمي، سامية الطرابلسي.

أحمد سعد: سعيد بحضوري رفقة زوجتي

أعرب سعد عن سعادته للظهور لأول مرة رفقة زوجته في حفل كبير مثل دير جيست، وكشفت لـ«الوطن» عن استعداده لطرح أغنية جديدة مع الفنان مصطفى حجاج خلال الأيام المقبلة.

من المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن جوائز حفل دير جيست في دورته الـ 18، أبرزهم منى زكي، منة شلبي، كريم عبدالعزيز، رامى صبري، أحمد زاهر، درة، سميرة سعيد، المطرب محمد حماقى، ريهام عبدالغفور، هاني رمزي، داليا البحيري، رانيا فريد شوقي، يوسف الشريف، حمادة هلال، وغيرهم.

يذكر أن الدورة الحالية، جائزة الأسطورة الخاصة بها ستذهب للفنان مدحت صالح عن مشواره الفني الطويل.

يذكر أن أحمد سعد، حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا مؤخرًا من خلال أغنية «الملوك»، إذ تخطت نسب مشاهدتها على «يويتوب» حاجز الـ 25 مليون مشاهدة، وتقول كلمات الأغنية:

أنا مش شايف فيكم حد

أنتم عيال عايشين على الحك

كل الناس عارفكوا على القد

كل الناس عارفة إني غشيم

عمري في يوم ما احتاجت لحد

مش تفخيم والله بجد

واقف وسط الكل اسد

متربتش إنى أبقى لئيم

فالتنفيذ عندى الصواريخ

أنا عناب ياسطى المريخ

وسط حروبي بضرب بوازيك

وسط بلادي بكتبلي تاريخ

حبيبي بابا حضرنا جينا عصابة

عيشنا بساطه هتنجح

لو فيه إرادة Alone محتاجتش حد

أنا أساند نفسي

أرقام بترن بتزن على التليفون

حبوني لما وصلت اتلونوا 100 لون

كورتك تيجي عارضة