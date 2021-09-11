تطورات مركب المنصورة الجانح.. جهود فنية لإعادة تعويمه ورد المفقودات

بدأت أجهزة الأمن في الدقهلية، برد متعلقات المواطنين والتي تركوها في مركب المنصورة العائم، والذي جنح باتجاه نهر النيل فرع دمياط مساء الخميس، وما يزال حاله كما هو عليه منذ وقت جنوحه، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تعويم المركب من جديد.

رد متعلقات المواطنين لهم

وتوجه عدد من المواطنين الذين أثناء فرارهم من المركب وقت جنوحه، تركوا بعض المتعلقات كالتليفونات المحمولة أو حقائب وغيرها، لاستلام متعلقاتهم، وبدأت أجهزة الأمن في الإشراف على تسليم تلك المتعلقات، وكذلك إخراج بعض المتعلقات الخاصة بأصحاب المركب والعاملين عليه، وذلك بعدما تركوها بالمركب وفروا هاربين وقت جنوحه.

بيان إدارة المركب

وأصدرت إدارة المركب بيانا نشرته على صفحة التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «الَّذِينَ إِذا أَصابَتهُم مُصيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ راجِعون، منعا لترويج الإشاعات، حدث ميول المركب ولا توجد أي إصابات أو وفيات، والمركب تحت سيطرة رجال الأمن، وسوف ترد جميع المفقودات إلى أصحابها».

محاولات فنية لتعويم المركب

ونشرت أجهزة الأمن في شارع الجمهورية، حفارين وعددا من اللوادر، وذلك للاستعداد لإعادة تعويم المركب مرة أخرى، كما يتم استخدام ماكينات لرفع المياه وسحبها من داخل المركب إلى نهر النيل.

ووقع ميل مركب المنصورة العائم، مساء الخميس، أثناء وجود عدد من المواطنين بداخله، وهو مكون من 3 طوابق علوية، وكان عليه إقبال كبير نظرا لافتتاحه منذ فترة قريبة، وكان بداخله عقد قران وحفلة عيد ميلاد، وفوجئ المواطنون بداخله بسماع أصوات عالية واهتزاز المركب يمينا ويسارا، حتى استقر ناحية النهر بميول كبير جعلهم يتساقطون فوق بعضهم البعض.

وتابع الدكتور هيثم الشيخ ، نائب محافظ الدقهلية، لحظة بلحظة، تطورات جنوح المركب ومحاولات إعادة تعويمه مرة أخرى، ومراجعة كل التراخيص الموجودة للمراكب بأنحاء المحافظة.