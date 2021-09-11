الملا: تكلفة محطتي التسييل في دمياط وإدكو لا تقل عن 10 مليارات دولار

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تكلفة محطتي تسيل الغاز الطبيعي في دمياط وإدكو، لا تقل عن 10 مليارات دولار، مشددًا على أنه لا توجد أي دولة في الشرق المتوسط يمكنها إنفاق هذه المبالغ في محطات الإسالة، لذلك فإن عددا من الدول تطلب من مصر تسييل الغاز ثم تصديره.

مصر هي الحل الجاهز والسريع في ملف الغاز

وأضاف الملا، خلال تصريحات تلفزيونية: «مصر هي الحل الجاهز والسريع، وانضمت لنا قبرص واليونان والأردن وفلسطين وإسرائيل وإيطاليا، في منتدى غاز المتوسط، كما تطالب الولايات المتحدة الأمريكية، أن تكون مراقبة في المنتدى وهو ما يمنح المنتدى وزنا كبيرا».

إنتاج كبير منتظر للذهب

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لديها –حتى الآن- منجما وحيدا تنتج منه وهو منجم السكري، حيث بدأ في الإنتاج منذ عام 2010، وبدأ انتاجه الاقتصادي منذ عام 2015، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مناجم أخرى، لكن شركات التعدين العالمية لم تكن مهتمة بالعمل في مصر، لأن الإطار التشريعي الذي ينظم صناعة التعدين ليس محفزا.

وأوضح، أنه كلف مجلسا استشاريا عالميا بهذا الأمر، وكان أبرز بند هو تغيير القانون وتعديله حتى يكون مماثلا للقوانين العالمية، وجرى طرح أول وثاني مزايدة ولقيا إقبالا كبريا رغم تزامنهما مع أزمة كورونا، بمشاركة ثاني أكبر شركة تعدين على مستوى العالم جنبا إلى جنب مع 6 شركات أخرى، وجرى الانتهاء من التعاقد معهم وبدأوا في استلام الأراضى.

وواصل: «نعمل على تدشين معمل ومصفاة ذهب، وشركات التعدين العالمية أصبحت مهتمة بالعمل في مصر، وأصبحنا موجودين ضمن أجندة التعدين العالمي كأحد المقاصد التي يهتم رجال التعدين بها، وخلال العام القادم سنسمع عن نتائج مبشرة، وفي العام الماضي كان هناك كشفا سيبدأ في الإنتاج خلال 6 أشهر على الأكثر، وذلك في جنوب مصر، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك إنتاج أخر مماثل لمنجم السكرى خلال الفترة المقبلة».