شركة بترول خليج السويس تستعرض إنجازاتها بحضور طارق الملا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن جذب استثمارات جديدة إلى منطقة خليج السويس للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز يأتي ضمن أولويات عمل الوزارة وبرنامجها الحالي لتطوير وتحديث قطاع البترول، موضحا أنه يجرى حاليًا تنفيذ برنامجا للمسح السيزمي وجمع البيانات بخليج السويس، بهدف إتاحة فرص جديدة للاستكشاف وزيادة الاحتياطيات والإنتاج من هذه المنطقة التي تعد الأقدم بتروليا.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس «جابكو» عبر الفيديوكونفرانس لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2020/2021.

وأضاف الملا أن هناك خطة طموحة يجرى تنفيذها بالتنسيق مع شركة «دراجون أويل» الإماراتية الشريك في شركة «جابكو» لزيادة معدلات الإنتاج، وأن ذلك يأتي في ظل حالة من التفاؤل تسود حاليا بين أطراف الصناعة البترولية بسبب تحسن أسعار البترول عالميا، والذى يجعل الشركات العالمية أكثر إقبالا على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج بعد فترة عصيبة مثلت فيها جائحة كورونا تحديا كبيرا لصناعة البترول العالمية من ناحية ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج.

بترول خليج السويس: 61 ألف برميل بترول يوميا

واستعرض المهندس محمد المليجي، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال والتي شملت تحقيق متوسط معدلات إنتاج بلغ نحو أكثر من 61 ألف برميل يوميا، وبلغ عدد الآبار الجديدة التي تم حفرها 7 آبار، وأخلت أحدث الآبار على الإنتاج مؤخرا في الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل إنتاج ألف برميل زيت خام يوميا، كما قدر اجمالي النفقات الاستثمارية بأكثر من 400 مليون دولار.

وأعلن المليجي، الانتهاء من معالجة البيانات السيزمية لنحو 200 كم2 في منطقة غرب المرجان في إطار استمرار الجهود لتعزيز فرص واعدة للاستكشاف بخليج السويس، ويجرى الانتهاء من المسح السيزمي لنحو 345 كم أخرى بقاع البحر.

وتباشر «جابكو» حاليا تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بخليج السويس تماشيا مع قانون البيئة المصري وفي إطار تعظيم الاستدامة كمحور أساسي للعمليات والأنشطة البترولية بخليج السويس.

وحضر أعمال الجمعية كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشؤون البترول، والمهندس على الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، وماركو روتوندى، مدير عام شركة ايوك مصر التابعة لمجموعة إينى الإيطالية.