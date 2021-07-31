طارق الملا: مصر حققت إصلاحات اقتصادية جريئة بدعم الشعب

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التغيرات التي مرت بها مصر، وما نتج عنها من إيجابيات دفعت المواطنين للتطلع لمستقبل أفضل وتطور في كل المجالات، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي أقدمت عليها القيادة السياسية، ودعمها الشعب ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني.

وأوضح «الملا» في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أمام مؤتمر «مصر السيسي وبناء الدولة الحديثة»، الذي نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وأن الوزارة سلكت منهجية عمل تستهدف الاستدامة في إطار برنامج الدولة للتطوير الشامل في كل القطاعات وأنها تبنت استراتيجيات جديدة، لتحقيق ذلك تعتمد على التطوير والتحديث المستمر وهو ما أعطى دفعات قوية لقطاع البترول، لتحقيق قصص نجاح غير مسبوقة على مدار السنوات السبع الأخيرة.

واستعرض «عز الرجال» في كلمته عددًا من تلك النتائج المتميزة، والتي مكنت قطاع البترول من أداء دوره الوطني في زيادة إنتاج الثروة البترولية والغاز الطبيعي، والتوسع في الصناعات والاستخدامات المرتبطة به فى السوق المحلى والعودة إلى التصدير وجذب الشركات العالمية الكبرى كإكسون موبيل وشيفرون للاستثمار بمصر والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب وتخفيض المستحقات المتراكمة قبل 2013 ، كما عرض على خريطة بيانية كثافة المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية والتكرير والتصنيع والبتروكيماويات والبنية التحتية لنقل وتداول البترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار مشروع مصر لجعلها مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، والتي تمتد من العلمين غربًا وحتى سيناء شرقًا، ومن البحر المتوسط شمالًا إلى أسوان جنوبًا.

وأشار للتحركات الدولية والإقليمية وتوطيد أواصر العلاقات البترولية، وما أثمر عنه ذلك من نجاح للمزايدات العالمية في مجالات البترول والغاز والتعدين والإسراع بإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، مشددًا على أن قطاع البترول لا زال يذخر بفرص واعدة للاستثمار في ظل تطبيقه لأهداف التنمية المستدامة والتزامه بالتحول الرقمي في إدارة أنشطته والتطوير والتحديث المستمر لكل قطاعاته وتأهيله العلمي والعملي المستمر لكوادره، التي يراها فرس الرهان في تحقيق المزيد من الإنجازات للقطاع وللدولة المصرية التي تبنى دائمًا على ما تحققه من نتائج ولا تكتفي من الإنجازات التي تستثمرها دائما في تحسين المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة.